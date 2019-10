Brindisi, grave bimbo di 7 anni travolto da un'auto. Crisi cardiaca per il conducente

Peggiora la situazione del bambino di 7 anni investito ieri a Brindisi da un 36enne. Anche l'uomo, cardiopatico, è in gravi condizioni: è stato operato d'urgenza al cuore per una crisi cardiaca dovuta all'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, al momento dell'incidente, il bimbo stava attraversando con il fratello maggiore la via Appia al di fuori delle strisce pedonali quando è stato travolto dalla Lancia Musa dell'uomo.

Diverse fratture in varie parti del corpo e gravi lesioni alla testa, il piccolo è ricoverato in prognosi riservata. Il magistrato di turno presso la Procura di Brindisi è stato informato dell'accaduto ma non sono ancora state rilasciate dichiarazioni sulla direzione della linea processuale che intende adottare.

