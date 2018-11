Bimbo di 9 anni scrive al sindaco del paese devastato dal maltempo: «Vi dono i miei risparmi»

.

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO/VENEZIA - Si chiama, è veneziano di(Ve) e ha solo 9 anni. La letterina che ha scritto e poi spedito al sindaco di Rocca Pietore,con un'offerta di 5 euro, non ha bisogno di commenti.E' stata recapitata oggi al primo cittadino delIntanto dalla città veneziana ilsi dice «fiero di Achille, generoso e attento agli altri. Nella sua offerta c'è amore per il nostro territorio. Non vedo l'ora di ringraziarti di persona qui a Mira»