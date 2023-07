Giovedì 6 Luglio 2023, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 22:51

È nato in una famiglia criminale, ma nel suo Dna è già saldo il senso della giustizia. Paolo, nome di fantasia, cinque anni, ospite del campo estivo della parrocchia di don Maurizio Patriciello, nella frazione Parco Verde di Caivano, provincia di Napoli, nel corso dell’incontro tra i bambini e il capitano Antonio Maria Cavallo, ha riconosciuto il carabiniere che qualche giorno prima aveva arrestato il suo papà. Il bambino, dopo aver attirato l’attenzione dell’ufficiale, gli ha sussurrato: «Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso. Sei stato bravo». Poi, tra lo stupore generale, il piccolo, in uno slancio improvviso e inaspettato, ma carico di affetto sincero, ha abbracciato il carabiniere, stampando nella nera e folta barba un bacio sulla guancia, che difficilmente l’ufficiale dimenticherà. Un ricordo indelebile, come è successo a un altro bambino che, nello scorso Carnevale, invece di indossare maschere dei killer, aveva scelto di vestirsi come un carabiniere. Cellule staminali di legalità, che non potevano che venire da quel meraviglioso mondo che sono i bambini e che stupiscono nel bene, come questa volta, e per fortuna raramente anche nel male.

LA REAZIONE

«Sono felice come non mai», ha detto con tono vigoroso don Maurizio Patriciello, da un quarto di secondo parroco di San Paolo Apostolo e che nemmeno le minacce di morte e il fastidio di vivere sotto scorta hanno allontanato dal suo dolente gregge. «Sabato scorso – continua il don – abbiamo ospitato la fanfara dei carabinieri per festeggiare proprio qui, nel Parco Verde, il primo anniversario della compagnia dei carabinieri di Caivano. Ed è stato bellissimo. Ma – segue una pausa densa di emozione – quello che è accaduto ieri supera ogni aspettativa. Una cosa incredibile». Gli domandano: «Ma è stato un miracolo? Anche se piccolo, poi avvenuto nella sua chiesa, il posto ideale». La risposta: «Ma no! – esclama - Dio è dappertutto. Non so se è stato un miracolo, di certo posso affermare che questi bambini, spesso dimenticati, sfruttati, utilizzati per scopi criminali, sono degli esseri meravigliosi, in grado di dare risposte come quella di Paolo, che segnano la nascita della speranza, della legalità a dispetto di chi spesso li educa all’odio e alla violenza». Un fiume in piena don Maurizio, che aggiunge: «Il capitano Cavallo è una persona buona, gentile, disponibile, molto umile, che si impegna al di là del suo ruolo istituzionale, è già un mito soprattutto tra i bambini del rione. Il gesto di Paolo è la riprova che si può voltare pagina, specialmente con queste nuove generazioni». E parla facendo esempi concreti, questo prete che cammina con il Vangelo e la Costituzione sotto braccio.

L’AMBIENTE

Il Parco Verde è un posto più che difficile. Qui la camorra poggia tutti i suoi affari sul narcotraffico, governando il rione che gestisce a piene mani un singolare ed efficace welfare criminale, e i clan propongono con forza un modello sociale tanto semplice quanto tragicamente efficace, con una linea di demarcazione netta. Da un lato le “guardie” – nel gergo malavitoso sono carabinieri, poliziotti e tutte le altre divise -, che i malavitosi prendono a maleparole pesanti, compresa quella di «rovina famiglie», quando arrestano padri, figli, e a volte anche le mamme. Ai bambini viene insegnato di stare lontani da loro ed è tassativamente vietato parlarci. Dall’altro lato, ci sono loro, i criminali, che fanno girare droga, che compiono estorsioni, furti, omicidi. E che spesso ingaggiano i bambini, trasformati in malavitosi, che hanno come colpa quella di essere residenti in un inferno di cemento e camorra.

L’EDUCAZIONE CRIMINALE

Di solito, nell’educazione criminale, la colpa degli arresti viene sempre data alle “guardie” che sbagliano sempre e mettono in galera degli innocenti. Chi ragiona in modo diverso, spesso paga con sfratti coatti organizzati dal clan o, peggio ancora, con il sangue. Allora, il gesto di questo piccolo ometto, che ha già fatto il giro nei racconti del quartiere, è una sorta di sonoro ceffone alla delinquenza e alla criminalità. Uno di quelli che potrebbero scuotere le coscienze - si augura don Maurizio - e dare inizio ad una nuova alba sociale fatta di legalità.