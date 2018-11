In casa con 10 cani tra gli escrementi, bimbo lasciato solo dai genitori

Un bambino di cinque anni lasciato solo in casa tutti i giorni con dieci cani di grossa taglia, dei pastori bernesi. I genitori, una coppia di 40enni italiani, lo lasciavano solo tutto il giorno mentre erano fuori casa per lavoro, e poiché nessuno poteva portare fuori i cani per i loro bisogni, gli escrementi invadevano tutta la casa, compresa la cameretta del piccolo.

Il caso - di cui dà notizia oggi 'Il Giorno' - ha scosso la ricca Livigno (Sondrio), destando sconcerto tra i cittadini che si interrogano su come la situazione non fosse emersa prima. Una situazione della cui esistenza, da quanto emerso dalle indagini, tanti probabilmente sapevano. Ora il bambino - che non frequentava l'asilo - è stato affidato ai servizi sociali, mentre le procedure giudiziarie si sono attivate e i genitori rischiano la patria potestà. Del caso si occupa la Procura per i minorenni di Milano.

Ultimo aggiornamento: 13:30

