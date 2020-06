Un bambino di 3 anni è stato ricoverato sabato sera in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo un incidente in piscina avvenuto verso le 19 in un agriturismo a Sarteano (Siena) dove si trovava con la famiglia. Il piccolo è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso a Firenze per le gravi condizioni neurologiche.

