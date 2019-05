Novara, bimbo di 5 anni si allontana dai genitori al ristorante e cade in un lago: è grave

Si è allontanto dai genitori che erano al ristorante senza che nessuno se ne accorgesse ed è finito in un lago. Tragedia sfiorata a Soriso ieri sera, sabato 18 maggio: un bambino di 5 anni si è allontanato dai genitori poco dopo la mezzanotte in via Gelata (nella zona del santuario) ed è finito in un lago. È accaduto al ristorante

"Laghetto della Gelata". L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, il piccolo si è allontanato senza che nessuno se ne accorgesse.

Dopo essere caduto nel lago il piccolo è stato subito soccorso e rianimato dal personale della Croce rossa, poi portato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Successivamente è stato poi trasportato al Maggiore della Carità di Novara.

Il bimbo è ricoverato in terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Novara. Le sue condizioni sono critiche, ma secondo i sanitari sta rispondendo bene alle cure. Il bimbo era con i suoi familiari, un gruppo di ucraini residenti a Borgomanero (Novara), al ristorante 'Laghetto della Gelatà, un esercizio immerso nel verde a due passi dal Santuario della Gelata. Un laghetto, circondato da una staccionata con due file di legni, e una cascatella lo rendono particolarmente caratteristico. Un posto ideale per trascorrere una giornata di relax, scelto dal gruppo di ucraini per festeggiare un battesimo.

Poco dopo mezzanotte il piccolo è uscito dalla sala da pranzo e si è diretto proprio verso il laghetto; superata senza difficoltà la staccionata, ha fatto due passi ed è scivolato in acqua. È stato un addetto del ristorante ad accorgersi di quanto stava accadendo, salvando il bambino dall'annegamento.

