Bambino di 2 anni avvelenato con del topicida, il ciuccio era caduto in giardino

Un bambino di 2 anni è venuto a contatto con del topicida mentre stava giocando nel giardino dove vive con i suoi genitori e, dopo aver mostrato sintomi da avvelenamento, è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove si trova ora sotto stretta osservazione dei medici.

È successo a San Martino in Strada, nel Lodigiano, in un momento in cui i genitori l'avevano perso di vista. A far arrivare alla bocca il topicida è stato il ciuccio che, caduto a terra, è venuto a contatto con il potente veleno.