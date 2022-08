Bambino di 3 anni annegato nella piscina della villa dei nonni in provincia di Livorno

Un bambino di 3 anni è morto per annegamento nella piscina della villa dei nonni, una famiglia di origine milanese, a Bibbona (Livorno), in seguito ad una caduta in acqua.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio. Secondo ricostruzioni il bambino sarebbe finito in modo accidentale nella piscina ed è annegato. Sul posto i carabinieri.

La villa si trova tra le province di Livorno e Pisa, sulle prime colline dietro il litorale tirrenico. Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118, giunti subito sul posto dopo l'immediato allarme dei familiari, per il piccolo non c'è stato niente da fare e purtroppo è deceduto.

