Si rifiuta di prestargli la bici: bambino di 10 anni accoltella uno di 7

Accoltellamento tra bambini. Succede in provincia di Bari, dove un ragazzino di 10 anni ha colpito con una coltellata, ferendo un bambino di 7 anni. Il più piccolo si sarebbe rifiutato di prestare la sua bicicletta. Questo sarebbe il motivo della lite. Il piccolo non è in gravi condizioni, il bullo sembrerebbe essere il figlio di un pregiudicato.

