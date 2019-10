Chieri, 5 bimbi investiti da un Suv davanti all'asilo: uno è grave. La proprietaria: «Un fatale incidente»

Hanno un'età compresa tra l'anno e mezzo e i quasi tre anni i bimbi rimasti coinvolti questa mattina in un asilo di Chieri nell'incidente provocato da un suv che, parcheggiato in leggera salita, improvvisamente è indietreggiato investendoli. La più grave è una bimba di quasi tre anni ricoverata al Regina Margherita in prognosi riservata e per la quale di sta ancora valutando l'intervento. Hanno riportato varie contusioni, invece, due bimbi entrambi di quasi due anni, anche loro portati al Regina Margherita, uno in codice giallo tutt'ora in osservazione, e uno in codice verde. Un quarto bambino di due anni è stato invece medicato sul posto per alcune escoriazioni, mentre altri bimbi sono rimasti illesi nonostante il grande spavento. Sul posto, intanto, prosegue il sopralluogo dei carabinieri che stanno sentendo anche alcuni testimoni.

Non c'era nessuno alla guida del suv che oggi a Chieri (Torino), ha travolto tre bambini, causando ferite molto gravi a una bimba di due anni e mezzo (e non un bambino, come detto in un primo momento). Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, l'auto era parcheggiata vicino all'asilo 'La casa nel bosco', in corso Torino su un piazzale leggermente inclinato. Improvvisamente per cause da chiarire, è scivolata travolgendo i bambini. Il suv è intestato a una delle titolari dell'asilo ed è in uso al fratello.