Bambina ucraina di 5 anni fuggita dalla guerra muore investita da un'auto in Calabria

Una bambina ucraina di 5 anni, arrivata da alcuni giorni in Italia con la famiglia in fuga dalla guerra, è morta dopo essere stata investita da un'auto in località «Cantorato», nella periferia di Crotone. La bambina stava camminando sul ciglio della strada insieme ad una cugina e ad un conoscente di quest'ultima, che é rimasto ferito in modo non grave. La piccola é morta sul colpo. Il conducente della vettura che ha investito la bambina, un uomo di 45 anni, dopo l'incidente si é fermato ed é stato lui stesso a tentare di prestarle soccorso, ma per la piccola non c'é stato nulla da fare.

L'incidente a Crotone

L'incidente si è verificato poco prima delle 19.30 sul lato della carreggiata destra in direzione della statale 106 e sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile del Norm della compagnia di Crotone. Oltre ai militari dell'Arma sono arrivati per i soccorsi i sanitari del 118, il medico legale e i vigili del fuoco. Alla guida del veicolo di media cilindrata un crotonese di 45 anni che è stato condotto in ospedale per essere sottoposto ai test sull'assunzione di alcol e droga. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.