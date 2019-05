Noemi, i medici: «Respiro spontaneo». Il cardinale Sepe: «La porterò dal Papa»

Sono in miglioramento le condizioni di Noemi, la piccola colpita a Napoli durante una sparatoria in piazza Nazionale. Massimino Cardone, primario del reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Santobono, ha fatto il punto della situazione: «Noemi èin condizioni stabili, sta in respiro spontaneo. Soltanto arricchito con un pò di ossigeno. La bambina ha avuto un grosso trauma ad entrambi i polmoni e man mano si stanno risolvendo tutte queste problematiche. Abbiamo fatto più volte delle broncoscopie per cercare di liberarla dai coaguli; questa cosa le ha dato una funzionalità polmonare migliore e quindi la bambina sta ventilando abbastanza bene. La prognosi resta riservata perché dobbiamo vedere l'evoluzione».

Il cardinale Sepe: la porterò dal Papa. «Quello che è avvenuto è un miracolo. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa». Così il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine di una visita alla piccola Noemi, rimasta ferita durante una sparatoria a Napoli. «Le ho portato un peluche, ha sorriso con gli occhi. Abbiamo detto il 'Padre Nostrò tutti assieme e lei ha mosso le labbra», ha aggiunto l'arcivescovo. «Quello che è avvenuto è un miracolo. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa». Così il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine di una visita alla piccola Noemi, rimasta ferita durante una sparatoria a Napoli. «Le ho portato un peluche, ha sorriso con gli occhi. Abbiamo detto il 'Padre Nostrò tutti assieme e lei ha mosso le labbra», ha aggiunto l'arcivescovo. Bimba ferita a Napoli, nuove speranze: via i coaguli, Noemi respira meglio Salvini esulta. «La notizia più bella! Noemi riapre gli occhi, arrestati i suoi aggressori. Forza piccola, l'Italia è con te!». Così in un tweet il ministro dell' Interno, Matteo Salvini.

Ultimo aggiornamento: 13:37

