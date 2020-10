Bambina scomparsa a Brescia, il teschio trovato è della 12enne ​Iuschra

Bambina scomparsa nel Bresciano, il dna conferma che il teschio trovato è della 12enne Iuschra Gazi. Il confronto con il dna dei genitori, infatti, ha confermato che i resti umani trovati a inizio ottobre nei boschi di Serle, nel Bresciano, sono della 12enne bengalese affetta da autismo scomparsa il 19 luglio 2018. Come riportato dalla stampa locale, lo hanno stabilito gli Spedali civili ai quali la Procura aveva affidato l'esame.

Papà sotto choc

«Sono sotto choc. Ora so che a Iuschra è davvero morta», ha commentato il padre. Iuschra si era persa in gita con la Fobap, Fondazione bresciana assistenza psicodisabili la cui operatrice ha già patteggiato una condanna a 8 mesi.

Omicidio colposo

Il caso giudiziario era stato chiuso nei mesi scorsi con la condanna per omicidio colposo a otto mesi, in virtù di un patteggiamento per l'operatrice dell'associazione che durante la gita aveva il compito di controllare la bambina.

Brescia, riprese le ricerche della bimba scomparsa: al setaccio anche le cave

Ragazzina scomparsa a Brescia, i soccorritori: «Continuiamo a cercare, per noi è ancora viva»



« Il corpo in un'area impossibile da perlustrare »

«Nella zona dove è stato trovato il teschio non siamo mai arrivati con le ricerche». Lo sostiene chi ha coordinato per la Protezione civile le ricerche due estati fa della piccola Iuschra, la 12enne autistica svanita nel nulla nei boschi di Serle, nel Bresciano, dove poi è stato trovato un teschio che l'esame del Dna ha stabilito essere proprio della bambina di origini bengalesi, come riportato dal Giornale di Brescia e da Bresciaoggi.

«È una zona impervia, tra rovi e vegetazione. L'area era stata sorvolata solo da droni ed elicotteri. L'uomo non ci poteva arrivare», viene spiegato dagli esperti. Il teschio è stato poi trovato a inizio ottobre da un cacciatore, probabilmente dopo che era stato trasportato da animali selvatici in un punto accessibile. La Procura di Brescia ha già disposto il nullaosta alla sepoltura dei resti di Iuschra.

