Bambina di sei mesi si sente male e muore: la vacanza di una famiglia si trasforma in tragedia

VIESTE - Tragica vacanza in Puglia per una famiglia di Jesi. Stavano trascorrendo le ferie che da tempo avevano programmato a Vieste quando la bimba di soli sei mesi improvvisamente ha smesso di respirare.

Sofia morì a 4 anni di malaria a Trento: indagati altri tre dipendenti dell'ospedale di Trento

Muore a 12 anni in ospedale con la febbre alta: indagati due medici e un infermiere

La situazione ha impensierito i genitori della piccola che hanno subito chiesto aiuto: i sanitari del 118 hanno praticato manovre per liberare le vie respiratorie ma considerate le condizioni sempre più critiche è stato chiesto anche l'intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di San Giovanni Rotondo con la bambina immediatamente ricoverata nel reparto di rianimazione dove però un improvviso peggioramento ha arrestato per sempre il suo piccolo cuore con la notizia che si sta diffondendo in tutta la Vallesina suscitando commozione e rabbia.

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA