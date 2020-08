Bambina di cinque anni muore per un tumore raro: Vittoria non ce l'ha fatta

Morta a 5 anni per un tumore raro. Zoppola (Pordenone) piange la sua piccola guerriera. Vittoria Marti, 5 anni, a causa di un tumore al tronco encefalico si è spenta ieri pomeriggio, a pochi giorni dal compleanno. Per lei si erano mosse tante persone per raccogliere fondi per darle un’ultima speranza, quella di poter essere operata. Ma non c’è stato nulla da fare.

Dichiarata morta si risveglia prima della sepoltura: la 20enne soffre di paralisi cerebrale

Crisi epilettica, bambina di 3 anni muore per arresto respiratorio

I GENITORI

La mamma Alessandra e il papà Adriano, genitori anche di un bimbo, hanno affidato ai social tutto il loro dolore, parole d'emzione per la piccola sconfitta dal male. L'intera comunità di Zoppola si è stretta attorno a mamma e papà di Vittoria. La storia è riportata da Il Gazzettino.

Ultimo aggiornamento: 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA