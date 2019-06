Bimba di 8 mesi morta nel Salernitano: aveva lividi sul corpo, genitori ascoltati dalla polizia

Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore stanno cercando di far luce su un inquietante caso di cronaca ascoltando i genitori, i sanitari intervenuti e i vicini di casa. Indagini in corso, quindi, sulla morte di una bambina di otto mesi avvenuta la scorsa notte nell'agro nocerino sarnese, in provincia di Salerno. La piccola è stata portata all'ospedale «Umberto I» di Nocera Inferiore, dove è stato constatato il decesso. La piccola aveva lividi sul corpicino. Al momento le cause della morte sono ancora da stabilire. Sul posto anche il pm di turno del Tribunale di Nocera Inferiore che sta coordinando le indagini. Qualche elemento in più ai fini investigativi potrebbe arrivare dall'esame esterno che verrà effettuato dal medico legale.

