Malore mentre gioca con la sorellina: morta bimba di un anno in provincia di Siracusa

Una bambino di un anno e 10 mesi è morta a Rosolini, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava giocando con la sorellina quando sarebbe stata colta da un malore e sarebbe svenuta. Immediati i soccorsi dei genitori, originari del Marocco, ma da anni residenti nel Siracusano, ma i medici del Pronto soccorso non sono riusciti a salvarla. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. I carabinieri stanno interrogando i familiari per ricostruire cosa possa essere accaduto. Disposta l'autopsia sul corpo della bimba per chiarire le cause del decesso.

