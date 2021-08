Bambina di 9 anni muore in un incidente stradale a Casale sul Sile

Mercoledì 11 Agosto 2021, 16:50

Incidente tra due auto, morta una bambina di 9 anni nel Trevigiano. La piccola è morta oggi nello schianto accaduto a Casale sul Sile. L'automobile sulla quale viaggiava insieme alla madre, una zia ed una cugina di due anni, tutte residenti nello stesso comune, per cause da accertare si è scontrata con una vettura proveniente in senso contrario.

<h2>Morta durante il 6trasporto in ospedale<h2>

La bambina è deceduta dopo il trasporto all'ospedale, tutti gli occupanti dei due mezzi sono rimasti feriti. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, polizia stradale e Suem.