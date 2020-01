Andria, bambina investita all'uscita di scuola: è grave, malore per la madre

Una bambina di 10 anni è stata investita da un'auto oggi, 15 gennaio, poco dopo l'uscita da scuola. L'incidente si è verificato intorno alle ore 14 all'esterno della scuola elementare Aldo Moro in viale Pietro Nenni, ad Andria. Dalle prime ricostruzioni pare che la bambina sia sfuggita dalla mano della mamma e, attraversando sulle striscie pedonali, sia stata investita da una Toyota Yaris. La bambina è stata immediatamente trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Bonomo in codice rosso, dove si trova attualmente in gravi condizioni. La madre della piccola è stata colta da un malore subito dopo l'incidente.

