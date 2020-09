Bambina di 14 mesi in coma, aveva tracce di marijuana nelle urine: aperta un'inchiesta a Pavia

Aveva marijuana nelle urine la bambina di 14 mesi che è stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia. Lo riporta La provincia Pavese. La piccola si è ripresa nel giro di alcuni giorni ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano. Da qualche giorno la bambina non stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, l'hanno vista cadere in un sonno sempre più profondo e l'hanno portata in pediatria al San Matteo, dove è arrivata in coma. Alla scoperta delle tracce di marijuana, i medici hanno avvisato la polizia. Ed è stata aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità. L'ipotesi più accreditata al momento è che abbia raccolto una piccola quantità di cannabis lasciata dai genitori sul tavolo o caduta per terra.

