Bambina di 8 anni azzannata da un Rottweiler: «Ferite alle gambe», ricoverata all'ospedale e operata d'urgenza

Morsa, azzannata da un cane alle gambe, una bimba di otto anni è stata operata d'urgenza all'ospedale Salesi di Ancona. L'animale, un rottweiler, era in casa di una amichetta, a Montemarciano (Ancona), che la piccola era andata a trovare. L'attacco è stato improvviso. Il cane l'ha addentata alle gambe, in particolare ad un polpaccio, procurandole ferite tanto gravi da richiedere un intervento chirurgico all'ospedale materno infantile.

L'operazione, durata 5 ore, è avvenuta la settimana scorsa, subito dopo l'accaduto, ma solo oggi se ne è avuta notizia; il cane è stato sequestrato dall'Azienda sanitaria unica regionale (Asur).

La diagnosi dei sanitari per la bambina è di 30 giorni di prognosi: dopo una prima permanenza al Salesi ora sta affrontando il decorso post operatorio a casa. La famiglia si è affidata ad un legale per capire come procedere e preparare una denuncia. Dopo l'episodio erano intervenuti i carabinieri che hanno proceduto d'ufficio. La bimba era stata soccorsa dal 118 e trasportata al Salesi.