Ballerina uccisa con l'auto dall'ex, la madre di Alessandra denuncia: «Omicida fa affari sui social»

«È ai domiciliari ma vive come se fosse libero» e «da casa pubblicizza e presumibilmente vende prodotti sui social». È la denuncia che la mamma di Alessandra Madonna, la ballerina tra volta e uccisa dal suv guidato dall'ex Giuseppe Varriale (il ragazzo, lo scorso 15 luglio, è stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli a 8 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale) ha presentato ieri ai carabinieri di Mugnano (Napoli). Lo riporta Il Mattino.

La pagina social utilizzata è la stessa attivata insieme con Alessandra per fare e-commerce e oscurata dopo la tragedia. I post pubblicizzano, sostiene Olimpia Cacace, orologi, cappelli, occhiali e altri accessori. Varriale non appare nelle foto ma il ragazzo è riconoscibile grazie a un tatuaggio che Olimpia Cacace dice di conoscere molto bene in quanto raffigura l'occhio della figlia. Inoltre se ne sarebbe fatto un altro e la signora Cacace si chiede se è stato autorizzato dai giudici.



