Como, badante va a funghi: anziano morto. Moglie e colf ricoverate d'urgenza

Un cesto di funghi raccolti sulle colline brianzole, a due passi da casa o, come si dice adesso, a chilometro zero, anziché un simbolo di genuinità si è rivelato letale per un anziano di Monguzzo, che viveva in paese con la moglie e la badante, anche loro intossicate e in gravi condizioni in ospedale. Tra i funghi raccolti nel bosco, infatti, c'erano specie commestibili ma anche esemplari velenosi, che hanno fatto subito effetto sulle tre persone che li hanno consumati. Giampaolo Mauri, 86 anni, si è sentito male poco dopo mangiato: trasportato d'urgenza in ospedale, è morto alcune ore più tardi.

