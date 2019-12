Baby modelle, una mamma: «La mia bimba ha un talento naturale, a 4 anni ha vinto già due titoli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambra (il nome è di fantasia), lunghi capelli neri e occhioni, figlia unica di una coppa del Sud Italia, ha cominciato la carriera da Miss qualche mese fa. «Non aveva ancora compiuto 4 anni - racconta la mamma - ma appena ha calcato quella passerella hanno capito subito che era portata».«Me ne aveva parlato un'amica, all'inizio ero un po' scettica ma dopo le prime selezioni, è stata proprio la bambina a chiedermi di continuare»«Ha vinto due titoli. Sfilare le viene naturale. E da allora fa casting per pubblicità e shooting per agenzie di moda. I concorsi le danno visibilità».«No, non ci pagano».«Magari, noi ci facciamo tutto da soli: trucco, capelli, vestiti. Ora lei ha vinto un contratto con un'agenzia ma deve presentarsi quando la chiamano, altrimenti rischia di perdere lavori».«Ma no: sono io che gestisco ovviamente i profili e sono molto attenta alle foto di mia figlia che pubblico. Sono foto ufficiali, sempre composte. E poi il padre è esperto di computer. Certo, ci si deve stare attenti ma è un peccato far perdere opportunità del genere a bambini che valgono tanto come lei. I follower ci sono e sono in crescita. Ma noi la seguiamo ovunque».«Circa tre al mese».«A volte un pochino, soprattutto per le trasferte, io cerco di farla giocare un po' durante le attese, tra un'entrata e l'altra, dei concorsi. Anche perché non voglio che sia troppo tesa».«Prima viene la scuola, come è normale. Ma lei è un talento davvero. Per ora la sto seguendo nella moda, già qualche boutique si è accorta di lei, e nella danza, poi quando crescerà ovviamente deciderà lei. Quello che le auguro è che possa fare quello che le piace. E se poi diventerà famosa, perché no?».