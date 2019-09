Venezia, turisti "ostaggio" delle baby gang: altri 5 arresti, 30 i giovani teppisti fermati in ultimi mesi

Baby gang a Venezia, per i responsabili arriva il conto. Nelle prime ore della mattina di oggi, 17 settembre ,la Squadra Mobile ha eseguito provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi, rispettivamente, dai locali Uffici G.I.P. presso i Tribunali Ordinario e per i Minorenni, su richiesta delle relative Procure della Repubblica, a carico di 5 ragazzi ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, dei reati di minaccia, lesioni gravi aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose; tre dei cinque giovani sono maggiorenni e, a loro carico, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari; gli altri due, minorenni all’epoca dei fatti, sono stati collocati in comunità.



Le indagini effettuate dalla Squadra Mobile di Venezia, coordinate delle Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e quello per i Minorenni, hanno permesso di inquadrare l’episodio nel più ampio fenomeno sociale delle cosiddette baby gang, gruppi composti da giovani appena maggiorenni, o giovanissimi al di sotto della maggiore età, che si sono associati e hanno consumato, negli ultimi mesi, numerosi atti criminali, per i quali sono già stati eseguiti 30 provvedimenti restrittivi della libertà personale dalla Squadra Mobile nell’ultimo trimestre, oltre a numerose misure di prevenzione da parte del Questore di Venezia.

Grazie alle testimonianze raccolte, all’analisi dei dati del traffico telefonico, dei filmati dei circuiti di video sorveglianza della zona e di altri riscontri acquisiti anche in occasioni delle precedenti indagini, sono stati raccolti elementi utili che hanno consentito di ricostruire la vicenda e di richiedere ai competenti G.I.P. le misure eseguite oggi.

Ultimo aggiornamento: 11:55

