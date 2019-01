Baby gang tenta di uccidere un coetaneo, aveva fatto apprezzamenti su una ragazzina: tre arresti

Tentato omicidio è l'accusa che ha portato in carcere tre ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, arrestati dalla squadra mobile di Massa per l'aggressione a un minore: due sono ai domiciliari e uno è recluso nel carcere minorile di Torino.



La "baby gang" aveva attirato la vittima in un parco pubblico nel periodo delle feste di Natale. Qui il ragazzo, sembra per futili motivi, prima è stato picchiato e poi ferito con un temperino alla gola. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.



All'origine dell'aggressione, ci sarebbero apprezzamenti fatti sui social network dalla vittima a una ragazzina amica di un componente del gruppetto. La scena dell'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del parco.