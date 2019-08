Azienda va a gonfie vele e dà 200mila euro ai dipendenti

Ultimo aggiornamento: 16:04

AVIANO (PORDENONE) - Le nuove ventate di crisi si battono sostenendo i propri addetti. È la ricetta del magnate avianese, che ha deciso di condividere con i propri collaboratori la gioia per i risultati raggiunti: ha appena distribuito loro la bellezza di, una cifra che si traduce in circaSi tratta di una tradizione ormai consolidata che ha permesso di assegnare, nel solo ultimo lustro, quasi un milione di euro.Il presidente del gruppoha descritto quanto è stato fatto durante l'ultimo anno per mantenere in costante crescita l'azienda: «Abbiamo acquistato nuovi furgoni per garantire un'assistenza sempre più tempestiva ed efficiente. Abbiamo assunto nuovi dipendenti con mansioni tecniche e amministrative per perfezionare il nostro servizio. Sono state aperte nuove agenzie all'estero e in tutta Italia (tra le regioni raggiunte ci sono Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Umbria, Marche e Toscana, ndr), creando ulteriori opportunità di lavoro e la possibilità di avvicinarsi a un numero sempre maggiore di clienti». Tra tutte le agenzie, sono state dedicate oltre 1.600 ore di corsi di formazione per collaboratori e dipendenti.LA STORIAIl Gruppo Domovip Europa è nato nel 1984. Da allora si è ingrandito. Del gruppo fanno parte Domovip Italia, Elettropiù (Aviano, produzione elettrodomestici), Metra (produzione piscine), C.B .immobiliare. Un importante traguardo di quest'anno vede protagonista Metra, che grazie allo studio di progettazione interno e alle tecnologie di ultima generazione, ha realizzato l'idromassaggio più grande del mondo per una rinomata compagnia di navi da crociera. Il gruppo Domovip è una realtà internazionale in forte espansione, specializzata nella ricerca, produzione e distribuzione di una vasta gamma di prodotti attraverso la vendita diretta. Tra le linee più importanti ci sono sicurezza e domotica (sistemi di antifurto e videosorveglianza), risparmio energetico (impianti fotovoltaici, termodinamici, climatizzatori e caldaie), piscine ed elettrodomestici ed è costantemente alla ricerca e selezione di personale.Nel 2019 Domovip ha ottenuto inoltre le certificazioni dal ministero della Salute per tutti i dispositivi medici classe 1 della nuova linea. Il gruppo garantisce lavoro a quasi 100 dipendenti e a centinaia di commerciali. La società si è sempre distinta anche per le iniziative extra aziendali, come il sostegno alla squadra di volley di Porcia, che si è dimostrata all'altezza della serie A, e che, da quest'anno, ha ampliato ulteriormente i suoi orizzonti stringendo un legame di collaborazione con la Cina. La Domovip è anche vicina al territorio con iniziative di beneficenza. Palazzo Carraro è messo a disposizione anche per mostre d'arte, presentazioni di libri e consegna del premio giornalistico Simona Cigana. Ha accolto scolaresche in visita guidata e ospitato riunioni ed eventi. Già da anni sono numerose anche le occasioni di beneficenza destinate a istruzione e salute.