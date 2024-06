Al via in Calabria l'AVP Summit 2024, il vertice del settore audiovisivo: domani ​l'assegnazione dei Maximo Award

Si è aperta oggi in Calabria la terza edizione di Audio-Visual Producers Summit. Fino a mercoledì l’appuntamento per gli operatori dell’industria del settore audiovisivo è tra Villa S. Giovanni e Scilla. Società di produzione e distribuzione, network tv, piattaforme digitali, grandi major e studi indipendenti dialogheranno in una tre giorni densa di panel sui temi caldi del momento come le co-produzioni e l’impatto dell’intelligenza artificiale. L’evento inoltre è occasione di promozione artistica e culturale non solo della regione ospitante, ma dell’intera Italia.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi nel pomeriggio all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, era presente il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, il presidente di Apa Service Marco Follini, il presidente di Calabria Film Commission Anton Giulio Grande e il direttore del museo Fabrizio Sudano.

Le parole del sottosegretario di Stato alla Cultura

«Per il ministero della Cultura è un appuntamento importante», ha sottolineato il sottosegretario Borgonzoni, lodando la regione ospitante come terra che ha ancora tanto da raccontare e patria di illustri maestranze e definendo l’Italia come simbolo del bello: «Noi come ministero ci auguriamo che l’intero paese diventi un set a cielo aperto».

Per la Calabria l’AVPSummit è una vetrina che il territorio non può lasciarsi scappare secondo Grande di Calabria Film Commission: «Vogliamo che sia uno strumento di promozione per una narrazione della regione quanto più veritiera possibile».

È intervenuto anche il presidente di Apa Service Marco Follini: «Eventi come AVPSummit aiutano a prendere consapevolezza del lavoro e della fatica dietro ciò che vediamo al cinema e in televisione».

Sotto lo sguardo dei Bronzi di Riace, capolavori dell’arte greca, si è delineato il fil rouge di questa edizione, ovvero le nuove frontiere. Oltre l’Italia sono presenti all’evento operatori del settore proveniente da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia per dare un’ottica comparativa e globale all’intera iniziativa.

Attesa per domani sera l’assegnazione dei Maximo Award alle eccellenze dell’audiovisivo.