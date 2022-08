Irpinia, ossa umane ritrovate in un bidone: la scoperta choc in un terreno abbandonato

Sono in corso gli accertamenti sulle ossa umane trovate all'interno di un bidone di plastica in un terreno abbandonato a Venticano, in provincia di Avellino. I Carabinieri non escludono che si possa trattare di ossa provenienti da cimiteri, in particolare da corpi già sepolti e poi riesumati. Le ossa, secondo una prima ipotesi, apparterrebbero ad almeno due persone diverse. Il bidone in plastica all'interno del quale sono state trovate le ossa era sul posto da diversi anni e non risulterebbe sia stato mosso di recente.

Il ritrovamento delle ossa

L’uomo che ha fatto la macabra scoperta ha subito avvisato i carabinieri. Sul posto sono subito intervenuti i militari della stazione locale e della compagnia di Mirabella Eclano che hanno effettuato un sopralluogo. Le ossa rinvenute è stato sottoposto a sequestro. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno investigando a trecentosessanta gradi.

