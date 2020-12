Avella, il Covid uccide una ragazza: Chiara aveva 17 anni, il dolore del paese irpino

Aveva solo 17 anni ed è morta per il Covid. Si chiamava Chiara, era di Avella, ed era ricoverata dal 23 novembre al Covid Hospital del “Moscati” di Avellino. Avella si era stretta intorno a Chiara e alla sua famiglia: la giovane era affetta da gravi patologie sin dalla nascita. «Chiara è la nostra principessa - aveva detto il parroco del paese don Giuseppe -. Siamo tutti riuniti in silenzio e in preghiera per lei e per la sua famiglia chiamati ancora una volta ad una dolorosa e difficile prova del destino». Anche il sindaco Domenico Biancardi si era molto interessato a Chiara.

L'intera cittadinanza è addolorata per la scomparsa della piccola Chiara che vivrà in eterno nel cuore di chi l'ha amata. RIP Pubblicato da Avella Notizie su Sabato 5 dicembre 2020





