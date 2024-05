Autovelox non omologati sospesi a Trieste: il Comune applica la sentenza della Corte di Cassazione

Il Comune di Trieste ha sospeso i controlli di velocità effettuati con gli autovelox in applicazione di una sentenza della Corte di Cassazione che vieta l'utilizzo in tutta Italia di queste apparecchiature se non omologate, benché le apparecchiature siano state regolarmente approvate dai ministeri competenti. Lo ha detto il Pd di Trieste che ha approvato «con soddisfazione la decisione», in linea «con quanto già fatto dal Comune di Muggia».

La decisione

La assessora comunale alla Polizia locale, Caterina de Gavardo, in un provvedimento ricorda che il Comando di Polizia Locale ha due autovelox e due telelaser, «regolarmente approvati» rispettivamente dai ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dei Lavori Pubblici.

In attesa del pronunciamento della Prefettura alla quale il Comune si è rivolto il 2 maggio scorso per chiedere di valutare se continuare a tenere in funzione le apparecchiature, l'utilizzo degli autovelox è stato sospeso. Nelle scorse settimane anche il Comune di Muggia ha sospeso l'impiego di autovelox per lo stesso motivo.

Autovelox non omologati, a rischio sanzioni per milioni di euro. Le multe potrebbero essere annullate dopo sentenza della Cassazione

Come comunica il Pd Trieste e il Forum Sicurezza e Coesione Sociale Pd Trieste entro domani sarà in «vigore il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture sugli autovelox, che impone ai comuni di ottenere l'autorizzazione del prefetto per l'installazione di autovelox mobili» e che «i comuni dovranno dimostrare che nelle strade interessate gli automobilisti superano frequentemente i limiti di velocità e installare una segnaletica adeguata». La decisione «segue le interrogazioni presentate dai consiglieri» dal partito.

Gli obiettivi

Michele Tarlao, coordinatore del Forum Sicurezza e Coesione Sociale del Pd di Trieste ha parlato dell'importanza della «sensibilizzazione rispetto alle norme sulla sicurezza stradale» e insistito sulla necessità di «garantire la legalità nell'accertamento delle violazioni commesse da conducenti indisciplinati attraverso l'uso di sistemi elettronici».

Il nuovo decreto, infine, concede ai sindaci 12 mesi per conformare gli autovelox, poi quelli non adeguati dovranno essere disinstallati.

La sentenza della Cassazione

Un ricorso accolto dalla Cassazione di un avvocato trevigiano multato per eccesso di velocità ha riportato l'attenzione sugli autovelox da fine aprile scorso. La sentenza ritiene che gli autovelox devono essere non solo approvati, ma anche omologati. Senza omologazione, le multe per eccesso di velocità emesse dagli apparecchi sono annullate. La vicenda era partita da Andrea Nalesso, avvocato di Treviso, che dopo una multa per eccesso di velocità aveva impugnato la sentenza. L'automobilista era stato multato per aver superato di 7 chilometri orari il limite di velocità in tangenziale. La Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso per un vizio formale, un vuoto normativo tra autovelox autorizzati ma non omologati.