Esodo e weekend da bollino rosso sulle autostrade: ecco tutte le previsioni del traffico

Secondo Autostrade per l'Italia, domani (13 luglio), i volumi di traffico più consistenti sono stimati nella fascia oraria mattutina, per spostamenti di breve-media percorrenza e principale direttrice dal nord al sud della penisola, che si muovono dalle principali città in direzione delle località costiere, montane e lacustri e anche verso le zone collinari di Umbria e Toscana. Logicamente le condizioni meteo, in questo caso, faranno la differenza, perché in caso di pioggia i flussi sono sempre meno intensi.

Previsto un sensibile incremento della circolazione in avvicinamento ai centri commerciali e outlet, con attese in uscita alle stazioni autostradali di Serravalle, Arese, Lainate, Barberino, Valdichiana, Bologna Casalecchio, Valmontone e Caserta sud. Nella fascia pomeridiana, in considerazione dell'ultima data milanese del world tour "Simulation Theory" dei Muse volumi intensi di traffico, in direzione dello stadio San Siro, con ripercussioni nell'area milanese della A4 MilanoBrescia e della A8 Milano-Varese e traffico anche, al termine del concerto, lungo i medesimi tracciati.

La circolazione sarà favorita dallo stop dei mezzi pesanti, con peso superiore a 7,5 tonnellate, che non potranno circolare dalle 8:00 alle 16:00 e dalla rimozione dei cantieri di lavoro lungo le direttrici in cui è previsto un aumento dei flussi di traffico, ad eccezione di quelli inamovibili, di lunga durata, per i quali saranno comunque poste in essere le azioni necessarie a garantire la massima fluidità della circolazione.

Le aree interessate dal maggior traffico

sull'intera A23 Udine-Tarvisio verso Udine e in direzione dell'Austria. Previste attese in uscita a Ugovizza

sull’intera A7 Serravalle-Genova in entrambe le direzioni, verso Genova e in direzione di Serravalle/Milano.

Nelle ore centrali della giornata, attese previste in uscita alla stazione autostradale di Serravalle Scrivia, per gli

spostamenti verso il “Centro Commerciale Serravalle”

sull’intera A10 Genova-Savona verso Savona. Nella direzione opposta, verso Genova, tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, per gli imbarchi ai porti

sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante. Nella direzione opposta, verso Genova, tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova

sull’intera A9 Lainate-Como-Chiasso verso Lainate. Nella direzione opposta, verso la Svizzera, tra Como Centro e la dogana di Como Brogeda

sulla A8 Milano-Varese verso Varese, tra Milano nord e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Nella direzione opposta, verso Milano, tra Lainate e l’allacciamento con la A4 Milano-Brescia. Previste attese in uscita a Milano nord.

sull’intera A4 Milano-Brescia verso Brescia. Volumi di traffico in deciso aumento, dal pomeriggio, per l'ultima data milanese del concerto della rock band Muse, nel tratto compreso tra Cormano e Milano Viale Certosa, verso Torino con attese in uscita a Milano Viale Certosa e a Milano est; forte traffico anche sulla A8 Milano-Varese, tra Milano nord e l’allacciamento con la A4, con attese in uscita a Milano nord.

sulla A1 Milano-Napoli verso Bologna, tra Basso Lodigiano e l'allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e tra Reggio Emilia e Bologna. Traffico in aumento tra l’allacciamento con la A1 Direttissima e Incisa, sia verso Bologna sia in direzione di Roma, per gli spostamenti nell’area metropolitana fiorentina. Volumi intensi di traffico tra Roma e Orte, verso Firenze e tra Roma e Napoli, verso Napoli.

sulla A14 Bologna-Taranto verso Ancona/Pescara, tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la

Diramazione per Ravenna. Attese previste in uscita alle stazioni autostradali di Cesena, Rimini nord, Rimini sud,

Riccione e Cattolica.

sull’intera A12 Roma-Civitavecchia verso Civitavecchia e possibili attese alle barriere autostradali di Roma ovest e Aurelia

sull’intera A30 Caserta-Salerno verso Salerno, con attese in uscita a Salerno Mercato San Severino

sull’intera A3 Napoli-Pompei-Salerno verso Salerno, con attese previste in entrata alla barriera di Napoli Barra verso Salerno e in uscita agli svincoli di Castellammare di Stabia e Vietri sul mare

sulla Tangenziale di Napoli al mattino, verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Pozzuoli. Possibili attese previste alla barriera Astroni e, al pomeriggio, verso Capodichino/Napoli centro, tra Pozzuoli e Corso Malta

-----------------------------------------------------------

Anche domenica 14 i flussi di traffico sono stimati in aumento al mattino, per spostamenti di breve percorrenza che seguono la principale direttrice dal nord al sud del Paese. Meta preferita le diverse località del mare, dei laghi, di montagna e le zone collinari, con impegno di gran parte della rete autostradale. In considerazione dei saldi estivi, sono previste attese in uscita alle stazioni autostradali vicine ai centri commerciali e outlet. Traffico sostenuto, dal tardo pomeriggio, per i rientri in città, fino a serata inoltrata, con impegno dei tracciati autostradali dell’area ligure, adriatica, tirrenica, amalfitana e flegrea ed anche dell’area piemontese, lombarda, toscana e laziale.

Le aree interessate dal maggior traffico

sull'intera A27 Mestre-Belluno verso Belluno

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova, tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona. Nella direzione opposta, verso Alessandria/Gravellona Toce, tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e quello con la Diramazione Predosa-Bettole

sull’intera A7 Serravalle-Genova in entrambe le direzioni, verso Genova e in direzione di Serravalle/Milano.

Per l’intera giornata, possibili attese in uscita alla stazione autostradale di Serravalle Scrivia, per gli spostamenti verso il “Centro Commerciale Serravalle”

sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni verso la A7 Serravalle Genova e in direzione della A26 dei trafori

sull’intera A10 Genova-Savona verso Savona. Nella direzione opposta, verso Genova, tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto

sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Sestri Levante. Nella direzione opposta, verso Genova, tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova

sull’intera D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e attese in uscita a Gallarate ovest

sulla A8 Milano-Varese verso Varese, tra Milano nord e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Nella direzione opposta, verso Milano, tra Lainate e l’allacciamento con la A4 Milano-Brescia. Previste attese in uscita a Milano nord. Nelle ore centrali della giornata, possibili attese in uscita ad Arese e Lainate, per gli spostamenti verso il Centro Commerciale di Arese

sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia, tra Bergamo e Brescia

sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna, tra Reggio Emilia e Bologna. Inoltre, traffico in aumento tra l’allacciamento con la Direttissima e Incisa, verso Bologna e in direzione di Roma, per gli spostamenti nell’area metropolitana fiorentina e traffico in aumento tra Roma e Orte, verso Firenze e tra Roma e Napoli, in direzione del capoluogo partenopeo.

Per l’intera giornata, flussi di traffico in aumento in avvicinamento al “Barberino Designer Outlet”, al “Valdichiana

Outlet Village”, al “Valmontone Outlet”, al ”La Reggia Designer Outlet Village” e al Centro Commerciale “Campania”, con possibili attese in uscita alle stazioni autostradali di: Barberino, Valdichiana (anche per la difficoltà di immissione sulla Superstrada Perugia-Siena), Valmontone e Caserta sud. Inoltre, per l’intera giornata, attese previste in uscita a Firenze Impruneta e a Firenze Scandicci, per la difficoltà di

immissione sull’Autopalio Firenze-Siena e sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno

sul Raccordo di Casalecchio verso la A14 adriatica. Inoltre, per l’intera giornata, possibili attese in uscita a Bologna Casalecchio, per quanti sono diretti al centro commerciale “ShopVille Gran Reno” sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e in direzione di Casalecchio

sulla A14 Bologna-Taranto verso Ancona, tra Bologna Borgo Panigale e Riccione. Attese previste in uscita alle stazioni autostradali di Cesena, Rimini nord, Rimini sud, Riccione e Cattolica. Per l’intera giornata, possibili rallentamenti, per lavori, verso Bari e in direzione di Bologna, tra Ortona e Lanciano sulla Diramazione di Ravenna possibili attese in uscita a Ravenna sull'intera A11 Firenze-Pisa nord verso Pisa

sull’intera A12 Roma-Civitavecchia verso Civitavecchia e possibili attese alle barriere autostradali di Roma ovest e Aurelia

sull’intera A30 Caserta-Salerno verso Salerno, con attese in uscita a Salerno Mercato San Severino

sull’intera A3 Napoli-Pompei-Salerno verso Salerno, con attese previste in entrata alla barriera di Napoli Barra verso Salerno e in uscita agli svincoli di Castellammare di Stabia e Vietri sul mare

sull'intera A27 Mestre-Belluno verso Mestre

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Alessandria/Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la D26 Diramazione Predosa-Bettole

sull’intera A7 Serravalle-Genova in entrambe le direzioni, verso Genova e in direzione di Serravalle/Milano

sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni, verso la A7 Serravalle Genova e in direzione della A26 dei trafori

sull’intera A10 Genova-Savona verso Genova

sull’intera A12 Genova-Sestri Levante verso Genova

sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Lomazzo e Chiasso, verso la Svizzera, con attese alla dogana passeggeri di Como Brogeda

sull’intera A4 Milano-Brescia verso Milano

sulla A8 Milano-Varese verso Varese, tra allacciamento con la A4 Milano-Brescia e quello con la A9 Lainate-Chiasso e verso Milano, tra Milano nord e l’allacciamento con la A4

sulla A1 Milano-Napoli verso il nord-in direzione di Roma/Firenze/Bologna/Milano, tra Napoli e Roma, tra Incisa e Barberino, tra Bologna e l’allacciamento con la A22 del Brennero e tra Terre di Canossa Campegine e Milano. Verso il sud-in direzione di Firenze/Roma, tra la A1 Direttissima e Incisa e tra Orte e Roma

sulla Diramazione di Roma nord e di Roma sud verso Roma

sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e in direzione di Casalecchio

sulla A14 Bologna-Taranto verso Bologna, tra Riccione e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli

sulla Diramazione di Ravenna tra la barriera di Ravenna e la A14 Bologna-Taranto e attese alla barriera di Ravenna

sull’intera A11 Firenze-Pisa nord verso Firenze

sull’intera A12 Roma-Civitavecchia verso Roma

sull’intera A30 Caserta-Salerno verso Caserta

sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli, tra Salerno e Nocera



© RIPRODUZIONE RISERVATA