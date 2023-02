Autostrada A34 Gorizia, auto inverte il senso di marcia: un morto e un ferito gravissimo per lo scontro frontale

Morte in autostrada. Un automobilista ha invertito improvvisamente il proprio senso di marcia, dirigendosi contromano lungo l'autostrada A34, a Villesse (Gorizia), provocando un incidente frontale in cui - secondo quanto si apprende - è morta una persona e un'altra è rimasta ferita ed è in gravi condizioni.

È accaduto attorno alle 11.30. Secondo quanto informa la concessionaria autostradale, lo scontro è avvenuto poco prima del piazzale della barriera che connette A34 con A4. Il tremendo urto è avvenuto poche decine di secondi dopo l'inversione di marcia. Non sono ancora note le condizioni delle altre persone ferite, tre in tutto. Sul posto operano, oltre agli equipaggi sanitari, i vigili del fuoco, il personale dell'autostrada. Sul posto anche i vigili del fuoco per un principio di incendio.