Autocertificazione coronavirus in versione digitale: da compilare e tenere sempre sullo smartphone

Con l'emergenza Coronavirus avere a portata di mano una autocertificazione per gli spostamenti è indispensabile in tutta Italia in seguito al provvedimento adottato dal governo in linea con le misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19. Non è necessario portare con sé una copia cartacea del certificato, si può anche utilizzare una versione digitale da tenere sul cellulare che si può compilare al link https://autocertificazionespostamenti.it/

Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 13:50

