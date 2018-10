Autobus prende fuoco ​sulla tangenziale: circolazione in tilt a Treviso

Autobus della Mom prende fuoco in tangenziale a Treviso, poco prima dell'uscita "Aeroporto". Disagi al traffico per la circolazione bloccata. Il bus era alimentato a metano: sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sucurezza il mezzo e spegnere le fiamme

L'AUTISTA DA' L'ALLARME, POI FIAMMATE IMPROVVISE E POTENTI

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'autista che ha subito lanciato l'allarme, tentando anche di spegnere il rogo con l'estintore in dotazione. Tutto inutile. L'incendio si è scatenato violentissimo ed è stato ripreso dagli automobilisti in coda Le immagini sono impressionanti: fiammate improvvise, orizzontali, che si sprigionano dal mezzo. E un rumore sordo e costante di fiamme, una scena davvero impressionante.

Il mezzo era partito dal deposito di Treviso a vuoto, fuori servizio. Ha quindi percorso la tangenziale di Treviso, strada non utilizzata dai mezzi in linea ma solo per i trasferimenti rapidi. Sarebbe dovuto entrare in servizio alle 7.10 a Paese Villa come corsa di rinforzo diretta a Treviso, avrebbe dovuto effettuare due servizi nell’ora di punta per poi rientrare in deposito. Giunto all’altezza di San Giuseppe, l’autista si è accorto del fumo ed è sceso tentando con l'estintore in dotazione di arginare le fiamme, ma non è stato possibile. L'autobus era un Irisbus del 2009, alimentato a metano, appartenente alla flotta urbana ex ACTT. Il mezzo è stato revisionato il 31 maggio 2018 e il 20 giugno 2018 è stato sottoposto ad un tagliando di manutenzione completo. Si tratta pertanto di un fatto assolutamente eccezionale e non prevedibile. L’azienda attende le valutazioni dei periti per capire le cause dell’incendio.

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA