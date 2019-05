Autobus con 20 studenti si incendia: paura a Rovigo, tutti in salvo

Tragedia sfiorata: questa mattina, intorno alle 7.30, un bus di linea con 20 studenti a bordo ha preso fuoco. È accaduto in via Scavazza a Giacciano con Baruchella (Rovigo). Il conducente, mentre percorreva la strada regionale 482, all'altezza del centro commerciale "Il Faro", ha notato che qualcosa non andava: si è fermato e ha fatto scendere gli studenti che si sono salvati abbandonando il mezzo prima che si innescassero le fiamme. I pompieri accorsi da Castelmassa e Rovigo, hanno spento l'incendio che avvolgeva il pullman, andato completamente distrutto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza con la rimozione del mezzo.



Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA