Auto travolta da torrente in piena nel Pisano, una persona dispersa

Il maltempo colpisce ancora dopo lo skipper annegato ieri in Sardegna. Un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Moglie e marito stavano percorrendo una strada in prossimità di un ponte quando la vettura è stata inghiottita dall'acqua. Le operazioni di soccorso sono in corso e sul posto vi sono anche 118 e forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco. Secondo prime informazioni uno dei due occupanti è riuscito a uscire dalla vettura. La zona è impervia ed è interessata da un forte temporale.

Ultimo aggiornamento: 16:03

