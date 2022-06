Auto tagliata in due dal guardrail sulla Tangenziale di Lecce: gravissima una giovane di 28 anni

Una ragazza di 28 anni lotta tra la vita e la morte dopo un terribile incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale est a Lecce. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la Renault Modus rossa su cui viaggiava, è finita fuori strada centrando il guardrail: un impatto tremendo, tanto che la barriera di protezione della carreggiata è entrata all'interno dell'abitacolo sfondando il parabrezza anteriore e quello posteriore e colpendo in pieno l'automobilista. Drammatiche le immagini dell'incidente, con il guardrail incastrato all'interno della vettura e l'airbag esploso per l'impatto. Sul posto l'ambulanza ha soccorso la donna che, secondo le prime informazioni, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

