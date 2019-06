Con l'auto rubata contro la processione, tre feriti: uno è grave. L'automobilista è stato arrestato

Festa rovinata questa sera a Vico nel Lazio, in provincia di Frosinone. Un automobilista (poi arrestato) si è lanciato contro la folla che seguiva la processione in onore di Santa Barbara. Erano le 21.15 circa e a Vico nel Lazio eran in corso la processione. Improvvisamente l'autovettura targata BR411ZH, condotta da Felice Fiorini, nato ad Alatri il 20/11/1993 residente a Vico nel Lazio, si lanciava a folle velocità contro la folla che seguiva la processione in corso per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara. Nella circostanza venivano ferite tre persone, delle quali una grave.

L'autovettura risulta essere stata rubata poco prima e non risulta coperta da assicurazione. Tra l'altro Felice Fiorini non risulta titolare di patente di guida ed è gravato da precedenti di polizia. Sono in corso accertamenti sulla esatta dinamica dei fatti e sull'eventuale uso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del giovane. Poco dopo Fiorini è stato arrestato dai carabinieri per lesioni stradali e per furto.

Ultimo aggiornamento: 30 Giugno, 12:27

