Auto pirata uccide 35enne a Torino, posti di blocco in tutta la provincia: è caccia al conducente

Un'auto pirata ha investito e ucciso un un uomo 35enne di origine albanese che stava attraversando la strada. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 4 sulla provinciale per Vinovo nei pressi di Stupinigi, in un tratto completamente non illuminato. Posti di blocco in tutta la provincia di Torino sono stati istallati per rintracciare l'auto pirata. Inutili i soccorsi, i sanitari drl 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

