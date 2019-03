Auto di lusso vendute online: maxi-truffa con più di 800 persone raggirate

Un'evasione fiscale milionaria, immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni: sono i numeri dell' operazione «Cars lifting» condotta dalla GdF di Pordenone e dalla Polizia Stradale di Udine.



Nelle scorse ore sono stati eseguiti arresti e ingenti sequestri di immobili e valori in tutt'Italia. Decine sono gli indagati. I dettagli dell'inchiesta verranno resi noti alle 10, in conferenza stampa al Comando GdF con la presenza il Procuratore di Udine, De Nicolo.