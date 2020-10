Cinghiali in autostrada, due morti nella notte: l'incidente sulla A26

Tragico incidente sull'autostrada A26: due persone sono morte e una è rimasta ferita dopo aver investito con l'auto dei cinghiali. L'impatto è avvenuto sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce, all'altezza del km 139 circa.

LEGGI ANCHE Roma “bestiale”, l'agguato dei cinghiali. E compaiono le prime gabbie

Non è chiaro come sia stato possibile che i cinghiali abbiano invaso l'autostrada e si sta cercando il punto di accesso degli animali. Sul luogo, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. «Al momento non si registrano disagi al traffico», informa Autostrade.

© RIPRODUZIONE RISERVATA