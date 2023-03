Auto finisce nel fiume e s'inabissa a Padova: disperate ricerche del conducente e del poliziotto-eroe tuffatosi per salvarlo

ANGUILLARA VENETA - Allarme poco prima delle 16 di ieri, 3 marzo 2023: i vigili del fuoco hanno operato ad Anguillara Veneta per un’auto - una vecchia Ford Fusion - finita inabissata nel fiume Gorzone e un agente di polizia che era in zona a fare footing, l'ha vista galleggiare, ha dato l'allarme e si è poi tuffato per tentare di salvare l'uomo in acqua. Le squadra accorse da Piove di Sacco, col nucleo sommozzatori, l’elicottero Drago 151 e l’autogrù, hanno iniziato le operazioni di recupero della vettura che è stata ripescata poco dopo le 19.30.

Le ricerche

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno cercato a lungo il conducente dell'auto, Stefano Buoso, 70enne del posto, e anche il soccorritore: il 48enne poliziotto Domenico Zorzino scomparso anche lui in acqua. Purtroppo è stato ritrovato sulla riva il telefono cellulare dell'agente-eroe. Ma non c'è traccia di lui. I vigili del fuoco hanno operato fino a tarda ora anche con una barca apposita dotata di ecoscandaglio, ma senza esiti.

Sindaco sul posto Il luogo dell'intervento è l'argine fra via Ca’ Matte e via Cannaregio. Sul posto è accorso il sindaco Alessandra Buoso che ha dichiarato: «E' una tragedia, io posso confidare solo in un miracolo, ma le speranze di ritrovarli vivi sono ridotte al lumicino». Entrati in azione da subito i vigili del fuoco giunti da Piove di Sacco con i Nucleo sommozzatori e l'elicottero Drago 151 da Venezia, oltre all'autogru con la squadra partita dal comando di Rovigo.