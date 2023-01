Auto demolita (per errore) mentre era in vacanza. La vittima chiede il risarcimento al Comune di Caselle Torinese

Era in vacanza, poi è tornato a casa convinto di ritrovare l'auto lì dove l'aveva lasciata, ma ha trovato solo una brutta sorpresa. La storia arriva da Caselle Torinese, dove una Rover 25 è stata presa e demolita per errore a causa di uno scambio di targa. Il proprietario non l'aveva abbandonata ma era solo partito per le meritate ferie di agosto. Al suo rientro, però, l'auto non c'era più. Dopo le ricerche ecco la bruttissima sorpresa: i vigili urbani avevano portato l'auto da un demolitore e l'avevano rottamata. Adesso l'uomo chiede un risarcimento di 20mila euro oltre alle spese legali e al valore degli oggetti che si trovavano all'interno del veicolo.

Marito dimentica la moglie in strada e se ne accorge dopo 160 km di viaggio, la coppia si era fermata per una sosta

Lo scambio di targa

È stato avvisato da un amico mentre si trovava in Calabria, poi chiamando il Comando dei vigili urbani e il sindaco ha svelato il mistero: alcuni residenti avevano segnalato un’auto ferma in strada da diversi giorni, che quella stessa auto risultava clonata e che era gravata dal 2020 da un fermo amministrativo. In realtà era avvenuto uno scambio di targa, ma era troppo tardi. L'auto era stata demolita. L'amministrazione comunale non nega l'errore ma fa sapere che è stata attivata l’assicurazione per la valutazione del caso.