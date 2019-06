Con l'auto contro un muro: due persone in fin di vita

Grave incidente questa mattina, poco dopo le due, lungo la strada che da Tricase conduce a Tricase porto, in provincia di Lecce. Un'auto, una Ford Fiesta, con a bordo quattro persone è finita contro il muro di recinzione di una villa, di proprietà di un noto medico della zona. Due persone versano in condizioni gravi, una di esse è in Rianimazione.

Gli altri due occupanti della vettura, una donna del '76, sempre polacca - madre della più giovane- e un altro ragazzo di Corsano sono invece fuori pericolo e sono ricoverati al Fazzi di Lecce e all'ospedale di Scorrano. Sul posto i vigili del fuoco. Maggiori dettagli nelle prossime ore.

