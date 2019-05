Gita scolastica, l'autista del bus è ubriaco: fermato dalla polizia stradale

Una scolaresca in gita dalla provincia di Monza verso Saturnia, in Toscana. Alla guida del pullman che l'accompagna c'è un autista completamente ubriaco. Fortunatamente il docente se ne accorge in tempo e fa fermare il bus nell'area parcheggio dell'autostrada del Sole a Fontanellato, in provincia di Parma.

È successo questa mattina intorno alle 9 e il professore della classe di scuola media ha immediatamente avvisato la Polizia stradale che ha bloccato l'autista. L'uomo, un 52enne, secondo i primi riscontri avrebbe avuto un tasso alcolico nel sangue superiore a due grammi per litro. In servizio, i conducenti professionali devono risultare con tasso alcolico pari sempre a zero.

Gli studenti e il docente sono rimasti in attesa che arrivasse un nuovo autista con cui proseguire la gita.

