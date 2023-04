Nasce Autwork, la piattaforma per l'orientamento al lavoro delle persone autistiche

Il fenomeno dell’autismo interessa circa l’1% della popolazione, circa 500.000 persone. Attualmente, la prevalenza del disturbo è stimata in Italia di 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) con una prevalenza maggiore nei maschi: i maschi sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine (dati del Ministero della Salute).

Le stime del Censis sulla disabilità prevede un trend in crescita negli anni. Non si hanno stime nazionali in riferimento alle fasce di età, le uniche stime di prevalenza disponibili in Italia, fanno riferimento alle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte.

La prevalenza nella regione Piemonte è del 5 % nella fascia d’età 7-11 (al dicembre 2014); Emilia-Romagna è del 3,9 % nella fascia d’età 0-17 anni - anno 2016 (la distribuzione per fasce d’età: 0-2 anni: 2.9 per mille; 3-5 anni: 5.5 per mille; 6-10 anni: 4.3 per mille; 11-17 anni: 3 per mille). In età adulta pochi studi sono stati effettuati, ma secondo i dati dell’Anffas solo una persona con disabilità su cinque lavora. La maggioranza di quelli che lavorano (oltre il 60%) non è comunque inquadrata con contratti di lavoro standard. Nella maggior parte dei casi lavorano in cooperative sociali, spesso senza un vero e proprio contratto. In oltre il 70% dei casi non ricevono nessun compenso o ne percepiscono uno minimo, comunque inferiore alla normale retribuzione per il lavoro che svolgono. Ancora più grave è la situazione per le persone autistiche: a lavorare è solo il 10% degli over 20 (Anffas Nazionale - Ultimo rapporto Istat (2009).

L’esclusione è più forte che mai nel mondo del lavoro, con ciò che ne deriva in termini di realizzazione personale e di mancato guadagno. E’ in questo gap che con il progetto Autwork dell’Associazione Valenze vuole collocarsi. Nell’ambito della Settimana Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, sabato 1 aprile si è svolta a Roma presso il teatro dei Ginnasi, «Valenze in Note 2023: Autismi, Lavori e Inclusioni» organizzata dall’Associazione Valenze. Durante l’evento, al quale ha partecipato anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Massimiliano Maselli, sono stati presentati i primi risultati dell’indagine on line, che l’associazione sta conducendo tra le aziende italiane sul tema del lavoro e l’inclusione delle persone autistiche, da parte dell’Avv Gabriele Sepio cofondatore di Valenze.

Il Presidente, Gabriele Valli ha poi presentato il progetto Autwork, la piattaforma web per l’incontro domanda-offerta di lavoro e l’orientamento al lavoro per le persone autistiche, che da questo mese sarà operativa in fase sperimentale: «Oltre ad Autwork – sottolinea Valli - abbiamo lanciato Ali (Autismi, Lavori e Inclusioni) un’alleanza tra le aziende (pubbliche e private) e gli enti del terzo settore impegnati in iniziative volte a favorire l’inserimento lavorativo inclusivo delle persone autistiche, attraverso attività di studio, supporto organizzativo, attività formative e di comunicazione alle aziende in quest’ambito».