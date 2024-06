Martedì 4 Giugno 2024, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 13:58

MONTEGROTTO TERME - Stroncata da un male incurabile in soli quindici giorni. La vita di Aurora Fassina è volata via così, in un soffio di vento. Ma un vento gelido, spietato. Aveva appena 30 anni. La giovane è spirata il 29 maggio all’ospedale di Padova, nonostante il prodigarsi dei medici che hanno cercato di strapparla alla morte ma che alla fine hanno dovuto arrendersi a un esito fatale. La malattia che l’aveva aggredita si era infatti sviluppata in modo così repentino da non darle scampo, lasciando disperati e attoniti i congiunti, il fidanzato Gianluca Tibaldi e i tanti amici che aveva sia a Padova – era originaria del quartiere di Torre – che a Montegrotto Terme, dove vive il ragazzo che l’anno prossimo l’avrebbe portata all’altare. Un progetto di vita che si è dissolto in un attimo.

LA TESTIMONIANZA

«Erano innamoratissimi e avevano già deciso di sposarsi a breve, ma tutto purtroppo è finito in fretta, troppo in fretta – racconta con voce segnata da un'emozione profonda Gianpaolo Tibaldi, padre del fidanzato e conosciutissimo nella città termale per il suo passato di amministratore, sia come consigliere comunale che come assessore – D’improvviso ha cominciato ad accusare gravi e preoccupanti malesseri che l’hanno spinta a recarsi subito in ospedale. Era molto debole, pallidissima. Le sue condizioni sono peggiorate in un batter d’occhio».

La diagnosi dei medici è stata da subito impietosa. «Il suo fegato praticamente non funzionava più – continua Giampaolo Tibaldi – in pochissimi giorni era stato praticamente distrutto. Una tragedia che ci ha lasciato tutti attoniti e che non riusciamo ancora ad accettare. Mio figlio è sconvolto». Aurora lavorava come commessa nel negozio della catena di prodotti cosmetici e di articoli per la casa “Tigotà” di via Venezia, nella zona industriale di Padova.

SOGNI INFRANTI

«Era una ragazza piena di vita e di gioia e della vita era innamorata, come di mio figlio – prosegue Tibaldi – E noi stessi in famiglia la consideravamo una di noi, le volevamo tutti un mondo di bene. Con Gianluca si erano conosciuti quattro anni fa e subito avevano capito di essere fatti l’uno per l’altra, un rapporto dolcissimo. Già da tre mesi avevano deciso di andare a vivere insieme per poi arrivare, l’anno prossimo, al traguardo del matrimonio. Proprio in questi giorni avrebbero dovuto firmare il rogito per l’acquisto di una casa a Montegrotto, dove Aurora aveva scelto di venire a stabilirsi senza la minima esitazione. Purtroppo, il destino ha deciso diversamente e crudelmente. Quel rogito, comunque, saremo noi a firmarlo. Sarà anche questo un modo per ricordarla. Aurora – conclude Giampaolo Tibaldi – era stata allevata dalla nonna che si era occupata anche del fratello; due persone cui lei era legatissima». «La morte non può fermare il vero amore – l’ha ricordata con parole strazianti Gianluca Tibaldi sul suo profilo social -; può solo ritardarlo per un po’ e rimandare l’abbraccio che avrei voluto darti oggi a un domani in cui saremo di nuovo insieme e felici. Questo non è un addio, ma solamente un arrivederci. Ti amo, sei sempre nei miei pensieri». Il funerale di Aurora Fassina verrà celebrato giovedì, alle 15,30, nella chiesa di Torre. A darle l’ultimo saluto, la nonna Goretta, il fratello Luciano, il fidanzato Gianluca, gli zii Silvano e Gabriella e i tanti amici e i colleghi di lavoro. Il Santo Rosario verrà recitato domani alle 18.