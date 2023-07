Audio-Visual Producers Summit a Trieste dal 19 al 21 luglio: Hollywood e Italia a confronto, info & programma completo

Sarà Trieste, sullo sfondo del bellissimo Castello Miramare, ad ospitare a partire da oggi, dal 19 luglio fino al 21 luglio, la seconda edizione dell’Audio-Visual Producers Summit, uno degli eventi di punta dell’industria audiovisiva italiana e internazionale. Per tre giorni riunirà in Italia i più influenti Top players internazionali del settore, protagonisti di un variegato programma di keynote e panel di altissimo livello incentrati su alcuni temi di stringente attualità per il settore - dal valore della produzione, alla realizzazione di serie e film destinati ad un pubblico globale.

L’Audio-Visual Producers Summit è realizzato da Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura in associazione con APA, con il sostegno del MiC, MAECI|Ice, Regione Friuli-Venezia Giulia, con il supporto di Promo Turismo FVG e FVG Film Commission e con la partecipazione di MPA (Motion Picture Association), PGA (Producers Guild of America), CNC e Unifrance, che hanno favorito la presenza di numerose personalità dell’industria nord-americana e francese.

Fortemente voluta dal Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, con l’apporto determinante della Presidente di Cinecittà e APA Chiara Sbarigia, l’iniziativa si riconferma quale fondamentale occasione di dialogo tra operatori nazionali, istituzioni e protagonisti del panorama audiovisivo mondiale. Dopo il grande successo della prima edizione, la direzione dell’evento è nuovamente affidata a Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà.

Temi e appuntamenti della 2^ edizione

THE PRODUCER’S ROLE

#AVPSummit: l’evoluzione del ruolo del produttore. Hollywood e Italia a confronto

Nel primo importante appuntamento del Summit (il 19 luglio) produttori hollywoodiani e players italiani - membri dell'APA - che hanno lavorato affinché ci fosse una significativa attenzione internazionale verso l'industria italiana, analizzeranno l’evoluzione del ruolo del produttore e discuteranno della creazione di contenuti in un mercato sempre più complesso. La sessione sarà presieduta e moderata da Riccardo Tozzi, Presidente di Cattleya, e vedrà gli interventi di Luca Barbareschi, Fondatore e Direttore Artistico di Eliseo Entertainment; Albert Berger, Co-Founder di Bona Fide Productions e produttore esecutivo della nota serie HBO “The Leftovers”; Luca Bernabei, AD di LUX Vide; Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia; la produttrice Gale Anne Hurd e Gary Lucchesi, Producer per Revelations Entertainment e Presidente emerito di PGA International Committee; Shelby Stone, Production Executive & Consultant per Film and Television Development.

IL VALORE DELLA PRODUZIONE IN ITALIA: IL CASO “THE WHITE LOTUS”

#AVPSummit: panel con Stan McCoy (MPA), Marco Valerio Pugini (Panorama Films), Jay Roewe (HBO), Federico Scardamaglia (Leone Cinematografica), Veronica Sullivan (NBCUniversal)

In questo panel, in programma giovedì 20 luglio, si esplorerà il valore della produzione in Italia da un punto di vista di valorizzazione del territorio e delle maestranze, illustrando esempi eccellenti - come il case study realizzato da MPA sulla seconda stagione di “The White Lotus”, integralmente girata in Sicilia - con esperti di produzione provenienti da HBO e NBC Universal e con produttori italiani di serie internazionali. Interverranno: Stan McCoy, Presidente e Managing Director di MPA; Marco Valerio Pugini, CEO e produttore di Panorama Films, co-produttore esecutivo delle serie televisive “Rome” e “The White Lotus 2”; Jay Roewe, Senior Vice President West Coast Productions di HBO, che negli ultimi anni ha lavorato al grande successo seriale “Game of Thrones”; Federico Scardamaglia, CEO di Compagnia Leone Cinematografica; Veronica Sullivan, Senior Vice President e responsabile degli affari esterni della produzione globale e delle amministrazioni statali e locali di NBCUniversal. Modererà l’incontro Barbara Bettelli, avvocato esperto in tutti i campi dell’industria dei media presso BeLaw.

SPOTLIGHT ON RAI, MEDIASET, NETFLIX E AMAZON

#AVPSummit: in conversazione con Maria Pia Ammirati, Paolo Del Brocco, Daniele Cesarano, Davide Nardini, Eleonora Andreatta, Giovanni Bossetti e Filippo Rizzello

Sin dalle prime giornate, i dirigenti delle piattaforme e delle principali emittenti si confronteranno sulle strategie di produzione di contenuti con le maggiori possibilità di successo sul mercato e sulle loro evoluzioni dettate dai grandi cambiamenti che il settore audiovisivo sta vivendo in questi anni.

Il 19 luglio, la Direttrice di RAI Fiction Maria Pia Ammirati e l’Amministratore Delegato di RAI Cinema Paolo Del Brocco si confronteranno su questi e altri argomenti in una sessione esclusiva, moderata da Marco Follini, Presidente di APA Service.

Il 20 luglio, sarà la volta di Daniele Cesarano, Head of Drama di Mediaset, mentre Davide Nardini, Head of Scripted Amazon Originals, sarà al centro di un focus sulla produzione e promozione di contenuti editoriali scripted di Amazon Prime Video.

Il 21 luglio, infine, Eleonora Andreatta, Vicepresidente dei contenuti italiani a Netflix, Giovanni Bossetti, manager per l'Italia dell'area non fiction di Netflix (che comprende docu serie e unscripted) e Filippo Rizzello, Manager per le serie italiane a Netflix, si confronteranno sulla produzione originale delle rispettive aree di competenza.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL FUTURO DELLE INDUSTRIE CREATIVE

#AVPSummit: sfide e opportunità per il settore

L'intelligenza artificiale è oggi il fulcro delle discussioni in tutto il mondo. Il panel “Artificial intelligence has opened Pandora’s box for the creative industries” (20 luglio) approfondirà il concetto di Intelligenza Artificiale generativa applicata all'industria audiovisiva, sulle sfide e le opportunità per il settore, toccando i principali temi legali e politici. Interverranno: Lori McCreary, CEO di Revelations Entertainment, co-fondata con l'attore Morgan Freeman e Stephen Saltzman, responsabile del gruppo internazionale di intrattenimento di Fieldfisher LLP e Per Strömbäck, Editore presso Netopia. Modererà l’incontro Andrea Appella, Visiting Professor al King's College di Londra, specializzato in diritto della concorrenza, della proprietà intellettuale e regolamentare.

RIFLETTORI SUL CINEMA INDIE PER NUOVI MODELLI DI FINANZIAMENTO DA APPLICARE ALLE SERIE

#AVPSummit: produttori visionari riflettono sul futuro e sul costo della serialità

Il 20 luglio si terrà il primo di due panel per il ciclo The future value of independent producer.

Nello specifico, l’incontro “Creative Independent Producers, Look to Indie Film for Series New Financing Models” si concentrerà sui diversi modelli di business, esplorando le nuove opportunità e le sfide per i produttori indipendenti, dall'internazionalizzazione alle strategie di coproduzione in diversi territori, fino agli accordi internazionali di co-sviluppo. A parlare di questo e molto altro una serie di produttori visionari, che stanno portando alla ribalta del settore nuove strategie, riflettendo su un futuro in cui il costo della serialità continua a salire, mentre le principali fonti di finanziamento - i broadcaster e le piattaforme - stanno riducendo il proprio budget per i contenuti originali.

In questa sessione si confronteranno: Lars Blomgren, responsabile internazionale di Media Res, lo studio indipendente dietro successi come “The Morning Show”, “Pachinko” e “Scenes from A Marriage”; Marco Chimenz, socio e AD di Cattleya; Rachel Eggebeen, Chief Content Officer, Amplify Pictures; Morad Koufane, vicedirettore delle serie internazionali per France Télévision; Benjamin Kramer, Co-Head di CAA Media Finance; Davide Nardini, Head of Scripted di Amazon Originals; Nicola Serra, co-CEO e produttore di Palomar, società leader in Italia nella produzione cinematografica e televisiva, dal 2019 partner del gruppo Mediawan. A moderare questa sessione, Gaia Tridente, Direttrice del MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo.

IN CONVERSAZIONE CON TONY VINCIQUERRA

#AVPSummit: il Presidente e AD di Sony Pictures sul futuro del cinema e dell’audiovisivo

Ad aprire i lavori della giornata di venerdì 21 luglio sarà una sessione esclusiva con protagonista il Presidente e Amministratore Delegato di Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, sotto la cui guida, dal 2017, la società ha registrato cinque anni consecutivi di aumento degli utili e, negli ultimi due anni fiscali, il più alto reddito operativo nella storia della SPE. Un’inversione di tendenza in gran parte determinata dal rafforzamento della programmazione cinematografica e da una rivisitazione completa delle attività televisive per allinearsi meglio alle realtà del mercato odierno. In conversazione con Vinciquerra, sarà presente anche il principale azionista di Eagle Pictures, l'imprenditore e produttore cinematografico Tarak Ben Ammar per un confronto sui possibili scenari futuri del cinema e dell’audiovisivo. Modererà l’incontro Erik Mika, Presidente e editore della piattaforma internazionale “The Film Verdict”.

PRODURRE SERIE TV PER UN PUBBLICO GLOBALE

#AVPSummit: da “The White Lotus” a “The rings of power”, da “The Queen’s Gambit” a “Citadel”, i produttori internazionali a confronto sui diversi modi di sviluppare serie innovatice

In “How to develop and produce series for a global audience” (21 luglio) secondo appuntamento della serie The future value of independent producer, un ensemble di produttori internazionali esplorerà i diversi modi di sviluppare e produrre serie innovative pensate per un pubblico globale. Parteciperanno: David Bernad, produttore esecutivo di “The White Lotus”; Nicola De Angelis, Co-CEO e Head of Development and International Coproductions per Fabula Pictures; Lucia Gervino, Responsabile della produzione e della post-produzione di A+E Studios, che ha lavorato, tra le altre, a serie come “The Lord of the rings: The rings of power”, “The wheel of time” e “Citadel”, nuova scommessa di Prime Video; William Holberg, fondatore di Wonderful Films, società di produzione cinematografica e televisiva indipendente che di recente ha prodotto la pluripremiata “The Queen's Gambit”, la serie limitata sceneggiata più vista nella storia di Netflix; Roberto Sessa, CEO e Fondatore di Picomedia; Danna Stern, Managing Director di Yes Studios. Modererà l’incontro Gary Lucchesi, Producer per Revelations Entertainment e Presidente emerito di PGA International Committee.

GOING INTERNATIONAL

#AVPSummit: le relazioni strategiche tra Stati Uniti e Italia

Nel panel “Going International. Packaging and Talents” (21 luglio), i vertici di importanti società americane discuteranno dei fattori per cui gli americani sono sempre più interessati a lavorare in Italia e nel resto d'Europa e di quali siano le loro esigenze in un rapporto commerciale con un partner europeo. Si analizzerà, inoltre, il livello di interesse da parte dei professionisti statunitensi verso l'estero e le tendenze nel settore della coproduzione USA/Europa dal punto di vista creativo e del talent engagement. Interverranno: Arvand Khosravi, SVP, Head of Scripted Television Strategy di Fifth Season; Dave Brown, Partner di Echo Lake Entertainment; Ted Miller, Head of Global Television per Creative Artists Agency; Melissa Myers, Presidente e Partner di Kinetic Content. Modera la sessione Sean Furst, CEO di GPS.

PREMI MAXIMO

Trieste diventerà palcoscenico di ospiti e talent di primo piano, in occasione della prestigiosa cerimonia dei Premi MAXIMO, prevista per la serata di chiusura del 21 luglio. Si tratta di un importante riconoscimento ai protagonisti del mondo audiovisivo italiano, assegnato in passato da APA nell’ambito del Roma Fiction Fest e riproposto durante la prima edizione dell’AVPSummit, tenutasi a Matera nel 2021, per promuovere l’eccellenza italiana. Dopo aver selezionato una rosa di titoli italiani di serie e di film prodotti per la TV e per le piattaforme digitali dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2023, l’Organizzazione del Summit decreterà i vincitori delle 7 categorie in concorso (Miglior produttore; Miglior serie; Miglior film; Miglior attore; Miglior attrice; Miglior creatore; Miglior regia), dell’Excellence Award e del Maximo Friuli Venezia Giulia.

Ulteriori dettagli e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili al link: www.apaonline.it.