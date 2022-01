Covid, Atena Donna dona 9mila mascherine Ffp2 a tre carceri italiane

La fondazione Atena donna ha donato 9mila mascherine Ffp2 per le donne di tre carceri italiane: Roma, Venezia e Pozzuoli. L'operazione benefica, svolta in collaborazione con Ornella Barra, Coo di International di WBA (Walgreens Boots Alliance), rientra nel protocollo d'intesa fra Atena Donna e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

APPROFONDIMENTI SALUTE Foto ROMA Video LATINA PAY Carcere sovraffollato l'allarme del garante

«In questo momento è assolutamente necessaria una cooperazione tra forze pubbliche e private per contrastare la diffusione del virus - dice la presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira - e con Atena Donna stiamo facendo la nostra parte e siamo alla ricerca di collaborazioni per portare avanti questo progetto pensato per essere d'aiuto al mondo penitenziario. Ringrazio Ornella Barra, un'amica di Atena, che per prima ha risposto a questa nostra richiesta».